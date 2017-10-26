Абзал Адилов Жамиля Байсерикова живет в Шымкенте. После получения педагогической специальности, она планировала работать по профессии, но ее планы разрушила болезнь. У девушки отказали обе почки. Давление подскакивало до 250. Жамиля оказалась прикованной к постели. Врачи предупреждали ее, что сосуды могут лопнуть, и жизнь оборвется в любую секунду. Жамиле требовалась срочная операция по пересадке почки, на которую требовались около 50 тысяч долларов. Узнав о беде семьи 25-летней Жамили, волонтеры организации "Қайырымды жандар" запустили благотворительную акцию по сбору средств, но собранной суммы все равно не хватало. Жамиле помог Абзал Адилов из Уральска. Этим летом он позвонил маме девушки Курмакуль апа и сообщил, что подарит свою почку Жамиле. В сердце матери зажглась надежда, несмотря на то, что и до этого появлялись потенциальные доноры, которые обещали помочь и пропадали. Но Абзал был тверд в решении. Уже через какое-то время он поехал в Южно-Казахстанскую область, чтобы познакомиться с Жамилей и ее мамой. После прошел все необходимые процедуры, сдал анализы, по результатам которых стало известно, что у него и больной III группа крови, и Абзал может стать ее донором. - Сначала я собирался помочь другой девушке. Ее зовут Жанар, и она из Кызылорды. У нее был тот же диагноз, что и у Жамили. Я узнал о ее беде из программы " Жан жылуы". Решил, что надо помочь, хотя бы перечислю им деньги по-возможности, сколько смогу. Записал реквизиты. Потом на пару месяцев уехал в Атырау. Там я много думал о жизни, Всевышнем, судьбах людей. Есть вещи, которые происходят по воле Всевышнего. Но есть то, что зависит и от нас. Поэтому по возвращению я решил, что отдам почку Жанар. Позвонил ей. Рассказал о своем решении. Некоторое время мы созванивались, чтобы обсудить медобследование и операцию. Однажды она позвонила, чтобы сообщить "сүйінші хабар" (благую весть). Как оказалось, стало известно, что донором может стать ее муж. Она поблагодарила меня за все. А потом спросила, если я не передумал, могу ли я помочь другой девушке с таким же диагнозом из Шымкента. Я сказал, что я не передумал, ведь нет разницы какому человеку помогать, если ты действительно хочешь помочь. Она дала номер телефона, по которому я смог связаться с Жамилей, - рассказывает Абзал. - Сам я родился в с.Алмалы Тайпакского района Западно-Казахстанской области. Работаю строителем. У меня есть дочь Азиза. Ей четыре года. И поэтому я понимаю, как страшно, когда твой ребенок болеет. Может, и поэтому я принял такое решение. Понимаю, как больно было родным Жамили смотреть на то, как их дочь мучается от боли. К слову, операция по пересадке почки прошла в пятницу, 20 октября. В субботу Абзала и Жамилю перевели из реанимации в палаты. 23-го октября Абзала Адилова уже выписали из больницы. - Врачи сказали, что почка подошла Жамиле, операция прошла успешно. Теперь все зависит от самой Жамили. Она должна строго следовать предписаниям врачей, - рассказывает Абзал. - Мусульмане верят, что пятница - священный день. Так как операция прошла в пятницу, надеюсь, что у Жамили все будет хорошо.Жамиля