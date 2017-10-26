- Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодёжью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает, - сказал Президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику. Кроме этого, Главе государства было доложено о результатах деятельности Рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу.