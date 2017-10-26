Возмущенные жители с.Аксай и Акжар-2 собрались на остановке с требованием положить асфальт на дорогу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Порядка 20 жителей пригорода требуют у местных властей постелить долгожданный асфальт и облегчить жизнь сельчан. - Нашим поселкам уже более 6 лет, но до сих пор не видим цивилизации, с каждым проливным дождем  наши дороги превращаются в болото и непролазную грязь, мы уже устали от всего этого хаоса, - жалуется Алима МОЛДАШЕВА. Чтобы не погрязнуть в грязи, сельчанам приходится оставлять машины вдоль проезжей части и, надев резиновые сапоги, проходить километры по непролазной грязи вместе с детьми и стариками. В пресс-службе городского акимата сообщили, что дороги в этих селах начнут прокладывать в 2018 году, пока же разрабатывается ПСД. Отметим, что сегодня в Атырау проливной дождь идет с самого утра, что добавит хлопот местным жителям. Камилла МАЛИК