Уральск. На проспекте Абулхаир хана произошло ДТП

Сегодня в Уральске столкнулись две машины "Hyundai Accent " и "Volkswagen Passat". напомним, что проспект Абулхаир хана был перекрыт в связи с реконструкцией коллектора, и автомобили объезжают этот участок дороги по улицам Чуйкова и Мирзояна. - Я выезжал с улицы Чуйкова, шел накатом, так как пропускал автобус, который заворачивал на эту улицу, - говорит Владимир, водитель автомобиля "Hyundai Accent". - С левой стороны никого не было. Сейчас основное движение идет по этим двум улицам. Здесь нет никаких знаков, поэтому не понято, где главная дорога. Мы сразу вызвали ГАИ и ждём их уже ровно три часа. Второй водитель по имени Канат утверждает, что ехал по главной дороге, а "Hyundai Accent" выскочил на проспект. - Я не видел автобуса, когда он вылетел, сразу же попытался уйти от столкновения и свернул влево. Если бы я этого не сделал, то весь удар пришелся бы в дверь водителя. И водители и пассажиры были пристегнуты, никто не пострадал.