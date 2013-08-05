Иллюстративное фото с сайта moldnews.md Иллюстративное фото с сайта moldnews.md Об этом рассказали в пресс-службе областного ДВД, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным пресс-службы ДВД ЗКО, трагедия произошла в прошлую субботу, 3 августа, в степи на территории Жанабулакского сельского округа Акжайыкского района. В салоне автомашины находились 44-летний мужчина и его отец. Как рассказали в пресс-службе областного ДВД, мужчина «при несоблюдении правил пользования огнестрельным оружием», по неосторожности из одноствольного охотничьего ружья выстрелил в левую ногу своему пожилому отцу. 78-летний мужчина от полученного ранения скончался на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего было «сквозное огнестрельное дробовое ранение голени с повреждением сосудов», а причиной смерти стала внутренняя кровопотеря. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 101 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».