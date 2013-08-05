Иллюстративное фото с сайта autoexpress.co.uk Иллюстративное фото с сайта autoexpress.co.uk Члены общественного совета при ДВД ЗКО обратились к жителям области с просьбой не терпеть мелкие правонарушения. - Прогуливаясь по улицам Уральска и других населённых пунктов, каждый день видишь разбросанные окурки, шелуху семечек, пустые бутылки, пакеты и обёртки, - рассказал председатель общественного совета и ректор ЗКАТУ им.Жангир хана Козыбай БОЗЫМОВ. - Весь этот мусор и хлам появляются лишь потому, что многие из нас не доносят их до урн. По данным пресс-службы ДВД ЗКО, только за первые 6 месяцев текущего года почти 10 тысяч жителей области были оштрафованы на 8,4 млн тенге за выброс мусора из салонов автомашин. Кроме того, с начала года к административной ответственности привлечены 10,5 тысяч человек, которые разгуливали в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, почти полторы тысячи мелких хулиганов и столько же дебоширов.