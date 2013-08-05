Тело 31-летнего уральца нашли вечером 1-го августа на территории гаражного кооператива «Победа» (район улиц Циолковского и Шолохова). Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия. На следующий день полицейские задержали двух подозреваемых 26 и 23 лет. - В качестве орудия преступления мужчины использовали ремень, - рассказал. - Задержанные рассказали, что они познакомились с потерпевшим в этот же день. Затем начали распивать спиртное и все вместе пошли в гаражи. Там подозреваемые и задушили потерпевшего и забрали у потерпевшего верхнюю одежду и обувь. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК «Убийство». Кроме того, будет еще и дополнительная статья «Разбой».