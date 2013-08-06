фото с сайта matritca.kz фото с сайта matritca.kz В Тегеране президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Хасана Рухани, сообщает пресс-служба главы государства. На церемонию инаугурации Рухани прибыли представители более 50 делегаций, включая глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также представители международных организаций. По окончании церемонии Назарбаев оставил запись в книге почетных гостей. today.kz