фото с сайта express-k.kz фото с сайта express-k.kz Премию в размере 50 тысяч евро получит победитель казахстанского конкурса на «Самый бредовый проект года». Инициатором проведения конкурса стал Союз мусульман Казахстана, передает Today.kz. Среди предлагаемых проектов: возведение гигантского купола над Астаной для создания особого микроклимата; введение в стране всеобщего налога на дождь и снег; строительство в Астане подземного перехода из золота и бриллиантов стоимостью 10 млн. долларов; объявление Луны собственностью Казахстана; возведение в Алматы гигантского развлекательного центра «Казахленд», позволяющего притупить чувство голода и холода у миллионов казахстанцев; нанесение на горные склоны черной краски для замедления таяния ледников. Кроме того, в Союзе мусульман Казахстана отмечают такие инициативы как: назначение казахстанца главой Вселенной и отцом мирового разума; создание самого длинного в мире ковра и огромного баурсака диаметром 1 километр; введение транспортного налога на велосипеды, самокаты, инвалидные коляски, лошадей, верблюдов и ослов. И особо выделяются такие креативные идеи, как изготовление чучела из Мухтара Аблязова и Рахата Алиева для устрашения преступников; передача в частную собственность больниц, школ, детских садов, полиции, КНБ, финпола, судов, прокуратуры, пограничников и пожарных; научное обоснование принадлежности к этническим казахам Чингис-хана, Александра Македонского, Моцарта, Эйнштейна, Чарли Чаплина и Мэрилин Монро; создание в земном шаре сквозного отверстия в качестве доказательства технологического прогресса и интеллектуальной мощи Казахстана. Итоги конкурса будут подведены в конце года.