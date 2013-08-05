Хасан ГУБЗАЕВ Хасан ГУБЗАЕВ В ходе совместной операции уральских и самарских полицейских, 4 августа в Самаре был задержан уроженец Чечни Хасан ГУБЗАЕВ, который подозревается в убийстве уральского бизнесмена, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. При задержании у ГУБЗАЕВА обнаружен и изъят поддельный паспорт гражданина РФ, изготовленный в июне текущего года совершенно на другое имя, который по данным УМФС России никогда не выдавался. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Через генеральные прокуратуры Казахстана и России решаются процедурные вопросы о его экстрадиции. Напомним, что 19 февраля возле магазина "Берёзка" был застрелен бизнесмен Амангельды БАЙГУАНЫШЕВ. Позже полицейские предположили, что подозреваемым в убийстве предпринимателя мог быть некий Хасан ГУБЗАЕВ, якобы отомстивший за своего брата, Хусейна ГУБЗАЕВА, которого БАЙГУАНЫШЕВ ранил из охотничьего ружья.