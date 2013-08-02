За последний год число работающих малых юридических лиц возросло на 27%, с 18 до 23 тысяч В целом по республике число активных компаний в малом бизнесе увеличилось всего на 7,2% с 96 тысяч до 103 тысяч. В южной столице сконцентрировано более 22% от всех активных юрлиц в малом бизнесе Казахстана. Год назад концентрация в Алматы была на уровне 19%. Самый высокий КПД у Западно-Казахстанской области. Почти 50% от зарегистрированных малых предприятий в работающем режиме.