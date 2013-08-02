Трагедия произошла примерно в 21 час 1-го августа в поселке Каратобе.На улице Нысанова 31-летний водитель на автомашине «Приора» наехал на несовершеннолетнего ученика 3-го класса одной из уральских школ. От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Как сказали в пресс-службе ДВД ЗКО, «водитель трезв, виноват». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование ведет Каратобинский РОВД.