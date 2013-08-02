для участия в азартных играх онлайн-казино на веб-сайте, открыл лицевой счет, куда внес 2 тысячи тенге через кассу, расположенную в подвальном помещении ресторана «Cash». - В ходе проведения доследственной проверки установлено, что в результате непродолжительной игры в «крези монки» в онлайн-казино гр. А. выиграл 3 тысячи тенге, которые он не может получить в течение нескольких дней, - говорится в пресс-релизе финансовой полиции.Как стало известно, веб-сайт зарегистрирован на имяранее судимого за применение насилия в отношении представителя власти.Следствием было установлено, что Дархан КИЛАМБЕКОВ организовал 18 игровых точек, расположенных в торговых домах, магазинах и ресторанах Уральска. К слову, ежедневная выручка от игорного бизнеса составляла около 800 тысяч тенге. С санкции суда силовики осмотрели игровые точки, принадлежащие ТОО «Букмекерская контора InBet.kz», и изъяли компьютерную технику, которая собственно и обеспечивала выход на веб-сайт с азартными играми, и более 700 тысяч тенге наличными. По данным пресс-службы финпола, в ходе проведения расследования организатор данного незаконного игорного бизнеса всячески воспрепятствовал объективному расследованию уголовного дела, склоняя свидетелей к даче ложных показаний и сокрытию следов преступления.