Как сообщила тетя пропавшего шестилетнего Ивана, утром ребенка, как обычно отвели в садик, а через некоторое время работники учреждения обнаружили его пропажу. С их слов, мальчик вышел на прогулку и с тех пор его не видели. На камере внутреннего наблюдения видно, как Ваня проходит мимо охранника, однако, диапазон камеры не позволил установить, в каком направлении ушел ребенок. Мальчик был одет в черную куртку и джинсы, на голове была голубая кепка. По словам родственников, Ваня плохо разговаривает, поэтому не сможет самостоятельно объяснить, как его зовут и где он проживает. Родственники Вани обращаются к жителям Актау с просьбой в случае обнаружения пропавшего мальчика сообщить по телефону 8777-630-66-21