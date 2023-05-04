— Подозреваемая обещала устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию, брала предоплату от 150 до 300 тысяч тенге. На сегодня в полицию обратилось около 30 обманутых граждан, — рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя ТОО West Trans Group-М. Согласно открытым данным, это рекрутинговая компания, специализируется на вахтовой работе.Жертв мошенничества просят обратиться по телефону: 8 (7132) 936-416. Правоохранители не исключают, что обманутые рекрутерами есть и в других городах страны, их просят подойти в местный департамент.