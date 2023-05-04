— В результате аварии двухлетний ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После оказания первой помощи его перевели в областную детскую многопрофильную больницу. Женщину 1991 года рождения доставили в городскую многопрофильную больницу с закрытой черепно-мозговой, сотрясением мозга и ушибом подбородка. Её госпитализировали в отделение нейрохирургии, — рассказали в ведомстве.

Фото с архива "МГ" Авария произошла вечером второго мая на пересечении улиц Евразийсая и Коняхина. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что водитель ВАЗ-21140 не уступил дорогу и столкнулся с Renault, который двигался по главной. После удара ВАЗ влетел в опору освещения. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что с места ДТП неотложка забрала пятерых пострадавших.Также в областную многопрофильную больницу доставили троих мужчин, у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчина 1977 года рождения получил ушиб лобной кости, парень 1994 года рождения — ушиб надбровной дуги.