Пожилая женщина борется за жизнь диких зверей и птиц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Больше пятидесяти лет прикармливает на пруду лебедей жительница из Уральска Фото Медета МЕДРЕСОВА В редакцию «МГ» обратилась 81-летняя Юлия Попова. Две недели назад она узнала от знакомой, что на Старичке рыбаки пытались поймать и убить лебедей.
— Как мне сказали, что они сначала подкармливали лебедей, чтобы те поближе подплыли, а затем схватили за шею и пытались её свернуть. Но, к счастью, это увидела женщина и подняла там шум. В итоге лебедя покалечили, поранили крыло, а та женщина взяла его к себе домой и выходила. Спустя неделю пришла на пруд и выпустила птицу, и лебедь её принял, видимо это пара. Хочется, чтобы все относились к таким птицам с любовью, это ведь наша природа. Всегда боролась за неё и буду бороться, — сказала женщина.
Юлия Константиновна говорит, что сейчас на Старичке всего две пары лебедей. Уже более пятидесяти лет женщина ходит на пруд и подкармливает птиц, охраняет их.
— Сколько тут живу, столько и охраняю нашу природу. Куда смотрят наши правоохранители? Почему не уберут сети в реке, которые калечат птиц? Они запутываются и ранятся. Почему не следят за тем, чтобы им не причинили вреда бесчеловечные люди, — задала вопрос пенсионерка. — Раньше тут и цапли были, ёжики, утки, выдры, ну ничего не осталось! У меня есть столько снимков, как лебеди заботятся о своём выводке. Это чудо!
Инженер по охране леса Уральского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира Аслан Загыпар отметил, что инспекторы постоянно проводят рейды. В прошлом году они составили 94 протокола на нарушителей. Общая сумма штрафов составила 1,6 миллионов тенге. В этом году выявили 10 нарушителей.
— На протяжении последних нескольких лет в Переволочной роще люди разводят костры, загрязняют лес мусором, вырубают его, ловят рыбу. В этом году уже был зарегистрирован один пожар. Скорее всего, причина пожара — это пренебрежение правилами пожарной безопасности. Нужно отметить, что виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут как административную, так и уголовную ответственность, — отметил Аслан Загыпар.
Инспекторы и конная полиция усилили рейды против браконьеров. За незаконную охоту нарушителям грозит наказание от штрафа до лишения свободы. Больше пятидесяти лет прикармливает на пруду лебедей жительница из Уральска Фото Медета МЕДРЕСОВА