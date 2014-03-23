Иллюстративное фото с сайта newsday29.ru Иллюстративное фото с сайта newsday29.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу компании АО "Пассажирские перевозки". По словам руководителя пресс-службы компании Тимура АСЫЛХАНОВА, 20 марта 2014 года в связи с неблагоприятными погодными условиями были закрыты автомобильные трассы Актобе-Хромтау и Актобе-Орск. АО «Пассажирские перевозки» организовало отправку 639 человек, которые не могли покинуть свои населенные пункты из-за сильной метели. Так, по словам АСЫЛХАНОВА, в ночь на 20 марта на поезде сообщением «Актобе-Мангышлак» было вывезено 140 человек. 20 марта на поезде сообщением «Актобе-Атырау» было отправлено 90 человек. - К составу поезда № 34 «Актобе-Алматы» дополнительно был прицеплен 1 общий вагон и вывезены 81 пассажир. А к поезду №310 «Актобе-Мангышлак» было прицеплено дополнительно 3 общих вагона до станции Кандагач и вывезено 225 человек. Поездом №38 сообщением «Астана-Мангышлак» со станции Хромтау до станции Кандагач были вывезены 61 человек. Поездом №58 «Астана-Уральск» доставлено 42 человека, - рассказал руководитель пресс-службы АО "Пассажирские перевозки". Всего из населенных пунктов составами АО «Пассажирские перевозки» были вывезены 639 человек.