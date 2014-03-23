По словам очевидцев, "КАМАЗ" с прицепом ехал в п. Селекционный по мосту через Чаган. На мосту прицеп отцепился, водитель "КАМАЗа" этого, скорее всего, не заметил. И прицеп скатился с моста самопроизвольно. Он снес ограждение моста и врезался в световую опору. К слову, проезжающие мимо сигналили водителю "КАМАЗа". Услышав сигналы и заметив отсутствие прицепа, водитель вернулся назад. Он объяснил, что не знает, как так получилось.