Иллюстративное фото с сайта glazelki.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта glazelki.livejournal.com Двое детей в поселке Бударино Западно-Казахстанской области утонули, упав в овраг с талой водой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана. По информации ведомства, несчастный случай произошел 22 марта примерно в 11.30. Мальчики 9 и 12 лет по неосторожности упали в овраг с талой водой и утонули. Тела извлечены из воды местными жителями.