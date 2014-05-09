Сегодня в Атырау состоялся автомотопробег, посвященный годовщине Великой Победы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Инициаторами автопробега стали члены одного из автомобильных сообществ, их идею поддержали в двух других авто- и мотоклубах. В самом начале планировалось участие сорока авто и более двадцати мотоциклов... ...Однако на место сбора к указанному времени прибыло гораздо больше транспортных средств, чем планировалось. В итоге колонну составили более ста авто и двадцати пяти байков. Главная цель пробега - это напомнить людям, в особенности молодежи, об этой великой дате, говорят инициаторы. Финишировала колонна в парке Победы, где все участники возложили цветы у Вечного огня.  