Пояс Пресвятой Богородицы привезли в собор Михаила Архангела около 21.30. По словам работников УАП ДВД ЗКО, к моменту прибытия святых мощей около собора собралось порядка 150 человек, желающих попасть к святыне в числе первых. Выходящие уже из собора люди говорили, что стояли почти с трех часов дня, чтобы зайти пораньше. Очередь из желающих попасть внутрь, а их было человек 300, растянулась от дверей собора до остановки, что находится недалеко. Со двора запускали беременных женщин и тех, кто с детьми. Пришедшие поклониться Поясу Пресвятой Богородицы тут же могли оставить пожертвования на содержание святыни. Напомним, что Пояс Пресвятой Богородицы — единственная сохранившаяся реликвия земной жизни Девы Марии. По преданию, пояс соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицей. Православные христиане с древних времен молятся Богородице перед ее Поясом о предотвращении землетрясений и эпидемий. Люди получают исцеление от многих душевных и физических болезней, женщины излечиваются от бесплодия. Фото Медета МЕДРЕСОВА