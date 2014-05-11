Австриец Томас Нойвирт, больше известный как Кончита Вурст, стал победителем песенного конкурса "Евровидение-2014", набрав по итогам голосования 290 баллов и оставив своих соперников далеко позади, сообщает РИА Новости. Финал начался в 21.00 субботы по местному времени (01.00 Астана). Вторую строчку заняла группа The Common Linnets из Нидерландов с результатом 238 баллов, третье место принадлежит Санне Нильсен из Швеции (218 баллов), четвертое — Араму MP3 из Армении (174 баллов), пятое — Андрашу Каллаи-Сондерсу (143 балла), представляющему Венгрию, а шестое — украинке Мария Яремчук (113 баллов). Седьмое место заняли конкурсантки из России Мария и Анастасия Толмачевы с 89 баллами. Томас Нойвирт родился 6 ноября 1988 года в австрийском Гмундене. В 2006 году участвовал в третьем сезоне австрийского кастинг-шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Тогда же сделал публичное признание в нетрадиционной сексуальной ориентации. Образ бородатой женщины, как говорит певец, это высказывание в защиту толерантности. На "Евровидении-2014" исполнил песню Rise Like a Phoenix ("Восстану, словно Феникс"). Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов направлял письмо в российский оргкомитет "Евровидения-2014" с предложением не посылать на музыкальный конкурс в Копенгаген российских артистов, так как, по его мнению, конкурс пропагандирует гомосексуализм. В сообщении говорилось, что "участие явного трансвестита и гермафродита Кончиты Вурст на одной сцене с отечественными певцами в прямом эфире — это очевидная пропаганда гомосексуализма и духовного разложения".  