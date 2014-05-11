Под девизом "Спасибо за победу" коллектив супермаркета "Суровский" побывал в гостях у ветеранов ВОВ. Каждому ветерану вручили подарочные наборы от супермаркета "Суровский", поздравили с праздником Великой Победы и благодарили за мирное небо над головой и покой в домах. Также в преддверии праздника Великой Победы супермаркет «Суровский» дарил каждому своему покупателю георгиевскую ленточку. - Пусть никогда не сотрется из памяти этот великий подвиг наших дедов! Спасибо Вам, герои! С праздником! Здоровья Вам еще на долгие годы!