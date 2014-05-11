9 мая после автопробега «Спасибо деду за победу» все автолюбители отправились в сторону аэропорта, чтобы «погонять». Время встречи - 22:00, люди ехали туда не только, чтоб проверить мощность своего движка, но и просто посмотреть. Как рассказывает один из стритрейсеров Валентин, летом автомобилисты собираются чаще всего именно на аэропорту или Саратовской трассе. Они пьют пиво (те, кто не участвует в гонках), обсуждают последние новости и гоняют по двое, например, беря разбег на безлюдных ночных улочках. За 400 метров можно с лихвой продемонстрировать мощность и скорость своего авто. - Пробег, приуроченный к 9 мая, прошел неорганизованно. Колонна прервалась на первом же светофоре, все думали, что светофоры на время либо отключат, либо регулировщики будут пропускать расписные автомобили. Также из-за этого случилось три аварии, причем одна сразу же после выезда с конечной 22-го маршрута. У нас официальные гонки не проводятся, поэтому нам, любителям скорости, приходится прятаться днем и выходить на поверхность ночью, прям как вампирам, - рассказал Валентин. Спустя три заезда на место сбора стритрейсеров прибыли сотрудники дорожной службы, которые попросили незамедлительно покинуть место событий. Водители не особо расстроились, так как у них был запасной план. Когда сотрудники УАП ДВД убедились, что все машины разъезжаются, любители автомобилей поехали на трассу в районе поселка Барбастау. Но и там не удалось насладиться скоростью и адреналином, сотрудники УАП ДВД ЗКО нагрянули практически незамедлительно и уже на трех патрульных машинах. Водители не хотели разъезжаться и долго испытывали терпение сотрудников дорожной полиции. Поскольку никто не хотел покидать место «тусовки», инспекторы дорожной службы решили переписать  госномера у всех присутствующих, а это около 200 машин, никто, правда, не понял для чего это. Постояв еще час, гонщики начали покидать трассу, к 00:00 дорога практически была пуста.