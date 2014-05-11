Иллюстративное фото с сайта top.rbc.ru Иллюстративное фото с сайта top.rbc.ru На окраине города Славянска в Донецкой области, блокированном украинскими силовиками, слышна интенсивная стрельба, которая сопровождается разрывами артиллерийских боеприпасов. Голосование на референдуме о статусе Донецкой и Луганской областей на востоке Украины началось в воскресенье в 8.00 по местному времени (11.00 Астана). В Донецкой и Луганской областях Украины в воскресенье запланированы референдумы о статусе регионов. На голосование вынесено по одному вопросу: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Огонь ведется в районе Комбикормового завода на окраине города, контролируемом сторонниками федерализации. В минувшую ночь интенсивная артиллерийская стрельба велась в районе села Андреевка. В районе Славянска Донецкой области возобновились столкновения. В районе села Андреевка из минометов был обстрелян блокпост, сообщили РИА Новости представители самообороны. "Нас обстреляли из минометов, фугасами", — сказал боец самообороны. По его данным, в результате обстрела никто не пострадал. В настоящее время стрельба стихла. Данный блокпост неоднократно подвергался обстрелу со стороны подконтрольных киевским властям военных. В штабе самообороны Славянска телеканалу Russia Today сообщили, что в результате инцидента есть жертвы. Их количество и причины обстрела сейчас выясняются, пишет Lenta.ru. По свидетельству специального корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина, несколько участников "антитеррористической операции" киевских властей попытались просочиться в Славянск. Сторонники федерализации усилили охрану здания Центральной избирательной комиссии провозглашенной Донецкой народной республики. Ранее возле здания ЦИК в Донецке дежурили лишь несколько человек, в воскресенье утром охрана Центризбиркома была усилена. Установлен пропускной режим: организаторов референдума пускают только по удостоверениям, журналистов — по аккредитации. Перед входом выставлена охрана из бойцов самообороны ДНР, часть из них вооружена автоматическим оружием.