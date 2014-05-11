Перед праздниками в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы - 7-9 мая - в Уральске сняли все изображения президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА и его цитаты с городских банеров. Исчезли банеры не только на центральных улицах города, но и в парке культуры и отдыха, где с правой стороны был банер с фото президента. На фото Назарбаев сажал деревья в парке. Теперь там растяжка с ветеранами ВОВ. - Назарбаева везде поснимали, 20 лет висел, но вдруг сняли. Что случилось, мы, что, его больше не любим? - задал вопрос позвонивший в редакцию горожанин Владимир. Оказалось, что любим, и еще как. В областном акимате сообщили, что баннеры сняли, чтобы обновить, и в ближайшее время их возвратят на улицы Уральска. К слову, корреспонденты портала "Мой ГОРОД" все же нашли один банер с президентом. Он относительно новый, банер установлен на пересечении проспектов Достык и Евразия.  