Сегодня, 11 мая, коллективу суда был представлен новый председатель Западно-Казахстанского суда. Указом президента 6 мая на эту должность назначен уже. В нашей области Бек Аметович уже работал, причем не только в должности председателя коллегии по уголовным делам, но и в должности следователя.назначен председателем коллегии по гражданским делам Атырауского облсуда. Представить Бека Аметовича коллективу облсуда в Уральск приехал председатель коллегии по гражданским и административным делам верховного суда РК Елис АБДЫКАДЫРОВ. Нового председателя суда поздравил и аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ.родился в 1963 году в селе Маякум Кызылкумского района Чимкентской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1987), юрист. С 1981 года - слесарь автогаража совхоза им. Куйбышева Туркестанского района Чимкентской области. С 1982 года - студент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. С 1987 года - стажер следователя прокуратуры Тайпакского района Уральской области. С 1990 года - следователь прокуратуры Центрального района г. Джамбул. С 1991 года - начальник отдела приватизации Управления коммунальной собственностью г. Джамбул. С 1992 года - следователь прокуратуры Тайпакского района ЗКО. С 1994 года - судья Тайпакского районного суда ЗКО. С 1996 года - судья Западно-Казахстанского областного суда. С 2004 года - председатель коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда. С декабря 2009 года - судья Западно-Казахстанского областного суда, председатель коллегии по уголовным делам. С 2010 по 2012 год председатель кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда. С 2012 по 2014 год - председатель коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанской области. Женат, воспитывает 4 детей.