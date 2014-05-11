7 дней парень находился в коме. В больницу военнослужащего доставили в бессознательном состоянии. Его жестоко избили неизвестные. Рядом с ДОСАЛИЕВЫМ в тот момент находился его сослуживец, который и вызвал бригаду скорой помощи, правда, по словам родных, в «103» коллега Рената позвонил слишком поздно. Драка произошла ночью, а к медикам сослуживец ДОСАЛИЕВА обратился почему-то лишь ближе к обеду. Сейчас по факту гибели офицера-контрактника в ДВД завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Коллега погибшего проходит в деле в качестве свидетеля. - Следственным отделом Саздинского отдела полиции по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 103 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Создана следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Также по данному делу был доставлен его близкий коллега, который допрошен в качестве свидетеля, по его показаниям в настоящее время проводим определенную работу, допрашиваются другие свидетели, которые видели их в вечернее время, - сообщил Айбек ТАГИБЕРГЕН, начальник следственного управления ДВД Актюбинской области.