Звезды призывают освободить 300 школьниц, похищенных в Нигерии 15 апреля, и принимают участие в акции "Верните наших девочек" (Bring Back Our Girls), публикуя в Twitter, Instagram и других социальных сетях личные фото с хэштегом #BringBackOurGirls. Среди наиболее активных знаменитостей - Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Кара Дельвинь, Эмма Уотсон, Джессика Бил, Алиша Кис, первая леди США Мишель Обама, Риз Уизерспун и многие другие, пишет spletnic.ru. Джастин Тимберлейк, Эштон Катчер, Брэдли Купер и Шон Пенн сфотографировались с табличками "Настоящие мужчины не покупают девушек". 8 мая в Лос-Анджелесе актриса Энн Хэтэуэй вместе с мужем Адамом Шульманом приняли участие в митинге с призывом к политикам начать действовать. Таким образом они призывают власти США и других стран вмешаться в критическую ситуацию. По сообщениям прессы, террористическая группировка исламистов "Боко Харам" хочет насильно выдать замуж похищенных школьниц, полагая, что они не должны получать образование. Несколько десятков девочек смогли сбежать, но около 230 все еще в плену. Никто не знает, где именно они находятся. "Похищение этих нигерийских девочек - невообразимая жестокость. Конечно, грустно, но в мире существует настоящее зло. Ты смотришь новости и видишь всех этих страдающих людей. И так много жестокости", - заявила во время пресс-конференции "Малефисенты" в Париже Анджелина Джоли. Напомним, боевики исламистской вооруженной группировки "Боко Харам" пообещали продать похищенных на севере Нигерии школьниц.