Сценарий празднования 9 мая не меняется из года в год, Однако лица каждый раз разные и с каждым годом непосредственных именинников становится все меньше. 69-ую годовщину Победы в ЗКО встретили 300 ветеранов. В то время как месяцем ранее, а именно на 1 апреля 2014 года, их насчитывали 320. 197 ветеранов живут в областном центре, остальные в районах. К 9 мая 2013 года участников ВОВ в ЗКО было 365… 9maya2 Не все участники смогли прийти сегодня на площадь Победы, но те, кто все-таки смог, такие бодрые и веселые, что чувствуется стальная закалка. 9maya3 К Вечному огню венки несли коллективами и под музыку военного оркестра. Сначала официальные лица, как всегда, потом народ. 9maya6 Столпотворение у Вечного огня - знак того, что помним и чтим. 9maya7 Тысячи людей стоят в ожидании, когда пройдет колонна. чтобы потом найти фамилию своего родного человека на стене памяти  и возложить тюльпаны. 9maya4 Участники акции "Бессмертный полк" также на Стеле - шествие как раз завершилось на площади Победы. 9maya9 Ветеранов после возложения цветов пригласили в городской парк - сегодня погода как раз благоприятствовала гулянью в парке. 9maya8 Пожилые люди с удовольствием общались с акимом ЗКО и даже шептали ему что-то в ухо... 9maya11 Военные песни ой как поднимают боевой дух - мы с вами, мы непобедимы. 9maya А вот и солдатская каша поспела. Ею сегодня накормили около 500 человек. 9maya1 Похлебку для гостей приготовили повара военной части "Сокол", а фронтовые сто граммов налил отдел культуры.     Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА