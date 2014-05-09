Около 300 человек прошли по главным улицам Уральска. Держа в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов. Шествие началось у сквера Темира МАСИНА и завершилась на площади Победы. Шествие «Бессмертный полк» сопровождала полиция и военный оркестр. Для него же перекрыли главный проспект города Достык. Люди с портретами своих погибших родных шли колонной, высоко держа штандарты. - Такие акции нужны, с удовольствием принял участие. Вот несу портрет нашей героини-землячки Маншук МАМЕТОВОЙ, рассказал представитель НПО Менболат САХМЕТОВ. - Вот это мой отец. Когда я был маленький, мы с отцом сюда приходили. Теперь его нет, но я с ним буду постоянно ходить на такие мероприятия. Он прошел всю войну, имеет множество орденов и медалей. Они все хранятся дома, в целости и сохранности, на следующий год я собираюсь их тоже с собой взять, - рассказал еще один участник акции Владимир КАЛИНИН. Акцию общественников поддержало управление внутренней политики ЗКО - каждый участник мог принести потрет своего отца и получить штандарт, чтобы понести его. Организаторы в один голос говорят, что такие акции нужны, чтобы в каждой семье помнили солдат, который принесли мир казахстанцам. Один из организаторов Денис СПИРИДОНОВ рассказал, что к акции начали готовиться в апреле. - К сожалению, поначалу откликнулись не так уж много людей. В основном это, конечно, молодежь и родственники погибших во времена войны, Но вот в последнюю буквально неделю уже начали звонить и подавать заявки, но, к большому сожалению, мы их не успели обработать и всем сделать таблички. На следующий год мы будем планироваться с февраля месяца, и собирать заявки, печатать таблички. Руководитель НПО «Гражданский альянс» Гамал ТУЗЕЛЬБАЕВ считает, что для первой акции результат неплохой. - Хорошая акция. В Томске все началось, и наш город 8-ой по Казахстану, где проводится «Бессмертный полк». Около трехсот пришло. Спасибо всем, кто поддержал и пришел почтить память погибших. Шествие завершилось у Вечного огня, где колонна «Бессмертного полка» примкнула к другим участникам празднества Дня Победы.  