Опубликован список погибших в страшной аварии в Кызылординской области

Министерство по ЧС Казахстана опубликовало списки погибших и пострадавших в столкновении микроавтобуса и Тайоты "Ленд Крузер" в Кызылординской области на юге страны, сообщает NUR.KZ. В результате ДТП скончались оба водителя и восемь пассажиров микроавтобуса. Так согласно опубликованному МЧС списку погибли: Касымбаева М. 1949 г.р., Сейдахметов Ж. 1963 г.р., Калменова У. 1963 г.р., Курбанова О. 1948 г.р., Арынова Э. 1981 г.р., Сахиева Н. 1955 г.р., Бейбитова Б. 1959 г.р., Сапарова К. 1966 г.р., Фазылов Д., 1980 г.р. Нурмаганбетов Б. 1976 г.р. Госпитализированы девять человек: Ержанов К. 1978 г.р., Камал А. 1980 г.р., Закенов А. 1958 г.р., Кемелбеков Н. 1950 г.р., Сырыбайкызы М. 1959 г.р., Мамытова Р. 1939 г.р., Доскулов Б. 1947 г.р., Камысбаев Г. 1983 г.р., Бейсенов Г. 1978 г.р. Напомним, 7 мая в 8.50 час в районе населенного пунта Тартогай Кызылординской области произошло столкновение микроавтобуса "Мерседес", в салоне которого находились 18 человек, следовавшего по маршруту "Кызылорда-Алматы" и автомобиля Тойота "Лэнд Крузер". В данный момент возбуждено уголовное дело по факту аварии, выясняется причина столкновения.