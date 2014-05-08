В Актобе счастливых папаш обвинили в том, что они портят эстетичный вид местных родильных домов, сообщает КТК. Врачи говорят, они  уже закрывают глаза на груды мусора, что остаются под окнами роддома после каждой выписки. Но новоиспеченные отцы заходят еще дальше. Теперь мужчины исписывают любовными признаниями заборы. Ограждение этого перинатального центра уже изрядно попорчено папашами-"вандалами". Мужчины не оставили на заборе ни одного чистого сантиметра. Он исписан буквально от начала и до самого конца. Кто-то благодарит некую Эльмиру за рождение сына, кто-то оставил сообщение любимой Томирис за появление на свет наследника. Особенно любвеобильные украшают забор рисунками в виде сердечек и для этого даже приносят разноцветные мелки. Только вот врачам такое художество совсем не по душе. Правда, охотиться за творческими папашами у них нет времени: слишком плотный рабочий график. А вот сами горожане к такому выражению чувств относятся вполне спокойно.