Напомним, около торгового центра «Водолей» произошла стычка между двумя группами парней. Как стало известно, двое молодых людей 18-19 лет ехали на автомашине "Тойота Камри" с российскими номерами, когда их возле СОШ №21 подрезает автомашина "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился 23-летний парень. Молодые парни подъезжают к торговому дому "Водолей", где между ним и возникает драка. К приезду сотрудников полиции, драка уже заканчивается, а ее участники пишут объяснительную, что друг к другу претензий не имеют. Напомним, вчера, 7 мая, примерно в 16 часов перед торговым центром "Водолей" между двумя группами молодых людей произошла потасовка. На место приехали сразу 5 машин патрульных полицейских.