Иллюстративное фото с сайта mrhow.ru Иллюстративное фото с сайта mrhow.ru Юрист в суде назвала визави "хромой тварью" и пообещала уничтожить ее морально, передает ИА «NewTimes.kz». «Актюбинский юрист Ирина Гурко после процесса по гражданскому делу обозвала представителя противоположной стороны «хромой тварью». Это произошло в зале суда, после того как судья ушел, обращение зафиксировала звукозаписывающая аппаратура», — сообщает газета «Диапазон». Юрист не стала терпеть оскорбления и подала в суд на коллегу. «Эксперт показала, что словосочетание «хромая тварь» является оскорбляющим, унижающим честь и достоинство и этически недопустимым высказыванием», — отмечает издание. Прокурор попросил суд в качестве морального вреда взыскать с Гурко 200 тыс. тенге. «А че так мало? Попросил бы 2 миллиона! Подай на меня в суд, и сам заработаешь 200 тысяч, господин прокурор», — ответила Ирина Гурко представителю прокуратуры. Сама Гурко иск не признала. Судья постановил взыскать с Ирины Гурко за нанесенные оскорбления 50 тыс. тенге в пользу истицы. «Я родилась красивой и останусь такой. А она останется хромой. При встрече я ей буду об этом напоминать. Пусть подавится этими деньгами, они в горле у нее застрянут. Я морально ее уничтожу», — вызывающе заявила после оглашения Гурко.