Болат Атраубаев. Фото: "Диапазон" Эмир Шарджи и член Высшего союзного совета ОАЭ Султан III бин Мухаммад аль-Касими приобрел несколько украшений казахстанского ювелира, пишет "Диапазон". Мастер из Актобе Болат Атраубаев представлял казахстанское прикладное искусство на фестивале "Дни наследия" в Шардже. Участниками фестиваля стали востоковеды, ценители истории и культуры, творческие коллективы, народные мастера и умельцы из 37 стран. На "Днях наследия" участники представили ковры, расшитую шелком и золотом национальную одежду, предметы быта, керамику, кинжалы, золотые и серебряные украшения, фольклор, кухню, современные веяния моды. Из Казахстана на фестиваль приехали Атраубаев и мастер по коврам из Шымкента Гульмира Бегалиева. Правитель Шарджи приобрел несколько перстней и браслетов актюбинского ювелира, выполненных в национальном стиле, на общую сумму 1,2 тысячи долларов. Украшения будут переданы музею культуры народов Востока и Азии.