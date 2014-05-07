Крупная авария произошла на автотрассе «Западная Европа-Западный Китай», передает ИА «NewTimes.kz». 7 мая утром в Шиелийском районе, на трассе «Западная Европа-Западный Китай» близ поселка Тартугай столкнулись пассажирский микроавтобус «Мерседес Спринтер», направлявшийся в Южно-Казахстанскую область, и «Тойота Ланд Крузер Прадо», который ехал в Кызылорду, сообщает ДВД Кызылординской области. «По имеющимся данным в обоих автомобилях было 19 человек. 10 из них, в том числе оба водителя, скончались. Одному была оказана медицинская помощь. Шесть человек в связи с полученными травмами были оперативно доставлены в центральную районную больницу, два человека – в областной медицинский центр», — говорится в сообщении. По данным департамента внутренних дел региона, с момента поступления информации об аварии к месту происшествия выехали два областных и два районных автомобиля с нейрохирургом, травматологом, хирургом, реаниматологом и другими специалистами. Кроме того, на месте аварии работают специалисты областных департаментов чрезвычайных ситуаций  и внутренних дел. «Также к месту аварии прибыли заместитель акима области Нуржан Алибаев и аким района Кайратбек Сарсенбаев. Совместно с руководителями уполномоченных органов они провели заседание оперативного штаба», — отмечается в информации. В данный момент возбуждено уголовное дело по факту аварии, выясняется причина столкновения.