Иллюстративное фото из архива "МГ" В результате проведенной работы департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области приняты меры по очередному снижению стоимости на медицинские маски до 15 тенге. - 20 января аптечной сетью "Семейное здоровье" был составлен соответствующий антимонопольный комплаенс, - отметили в ведомстве. Напомним, ранее стоимость одной медицинской маски доходила до 150 тенге. Затем, стоимость масок была снижена в среднем до 20-25 тенге. Очередному снижению цен поспособствовало наличие собственного производства масок в Атырауской области и решение данной аптеки продавать маски по оптовым ценам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.