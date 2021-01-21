Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января в «красной» зоне находится город Нур-Султан, а также Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. - В «желтой» зоне находится город Алматы, Карагандинская, Алматинская области, - отметили в МВК РК. - В «зелёной» зоне - все остальные регионы. Стоит отметить, что по данным МВК РК, за прошедшие сутки, 20 января, в республике было зарегистрировано 1 180 новых случаев заболевания COVID-19, из них 55 приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 172 412 случаев, из них в ЗКО - 10085. Также в МВК сообщили, что на 21 января лечение от КВИ в стране продолжают получать 25 088 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 298 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов, на аппарате ИВЛ - 41 пациент. - На 19 января 2021 года зарегистрирован 131 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 120 человек, - пояснили в МВК РК. - С 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 115 заболевших, случаев с летальным исходом - 547, всего выздоровели – 34 925 человек.