Отчеты акимов района и города Уральска пройдут с 3 по 16 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО отчитается перед населением 20 февраля - В рамках обеспечения безопасности населения отчетные встречи будут проходить в режиме онлайн. В прямом эфире областного телеканала и в социальных сетях будет организована онлайн трансляция отчетных встреч акимов области и города. О способах онлайн участия в отчетных встречах и ссылках на прямой эфир будут сообщено дополнительно, - рассказали в пресс-службе акима ЗКО. Для сбора предложений, замечаний и откликов населения в зданиях акиматов будут установлены специальные ящики для сбора информации.
График проведения отчетных встреч акимов перед населением в 2021 году: 3 февраля в 11.00 - аким Жангалинского района 4 февраля в 10.00 - аким Бокейординского района 4 февраля в 16.00 - аким Жанибекского района 5 февраля в 10.00 - аким Казталовского района 8 февраля в 16.00 - аким Акжайыкского района 9 февраля в 16.00 - аким Теректинского района 10 февраля в 11.00 - аким района Байтерек 10 февраля в 16.00 - аким Таскалинского района 11 февраля в 11.00 - аким Сырымского района 11 февраля в 16.00 - аким Каратобинского района 12 февраля в 10.00 - аким Бурлинского района 12 февраля в 16.00 - аким Чингирлауского района 16 февраля в 16.00 - аким города Уральск 20 февраля в 10.00 - аким ЗКО
Напомним, отчеты акима Уральска и поселков, входящих в состав города, также пройдут в режиме онлайн.