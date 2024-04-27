Работы по дезинфекции в Кульсары, в первую очередь, осуществляются на социальных объектах — школах, детских садах, больницах, сообщили в оперативном штабе Атырауской области.

Для стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в затопленных районах ведётся мониторинг качества и безопасности питьевой воды. Исполняющая обязанности руководителя департамента СЭК по Атырауской области Алия Бекешева заявила, что никакой опасности в составе воды не обнаружено.

Помимо воды, специалисты проверили состав почвы, который также соответствует нормам. В дезинфекционных работах задействованы 28 военнослужащих министерства обороны, прибывшие из Мангистауской области.