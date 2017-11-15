Этот мост в Махамбетском районе позволит создать новый транспортный коридор и заметно разгрузит областной центр от пробок. Строительство проинспектировал аким области Нурлан НОГАЕВ. Грузоподъемность нового моста через реку Урал в районе села Махамбет составляет 180 тонн, длина – 860 метров, а ширина – 13 метров. Общая длина подъездных путей – 8,5 километра. Мост строится по уникальной конструкции – полностью из бетона, без опор. В настоящее время к объекту уже проложена автомобильная дорога. Для наиболее оперативной работы на строительной площадке установлен мобильный бетонный завод. Проезжая часть будет состоять из двух полос, вдоль моста предусмотрены пешеходные дорожки. Как отметил Нурлан НОГАЕВ, строительство нового моста даст импульс к развитию малого и среднего бизнеса в регионе, а также создаст новый транспортный коридор, позволив автомобилям проезжать реку, минуя областной центр. Окончание строительства моста запланировано на 2018 год. Помимо этого, глава региона побывал на месте берегоукрепительных работ в районе древнего городища Сарайшык. Строительство защитной дамбы началось в 2016 году, окончание запланировано на 2018 год. Высота дамбы будет составлять 3 метра, протяженность – порядка 1500 метров. Данное сооружение позволит сохранить останки городища от паводковых вод.