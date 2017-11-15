По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, основной проблемой в сельской местности является кража скота. - Благодаря принимаемым мерам по итогам 10 месяцев удалось сократить число зарегистрированных скотокрадств на 27,9% . С начала года у владельцев было похищено 1774 голов скота, в результате принимаемых мер изъято и возвращено владельцам 1302 или 73,3%, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Необходимо признать, что в основном скотокрадство совершается с вольных выпасов. Так, из 349 фактов краж скота в 250 случаях скот был похищен с вольного выпаса и лишь в 99 - из сараев и подворий. Мы постоянно проводим сходы граждан, на которых говорим сельчанам, что необходимо принимать меры по недопущению кражи скота и о том, что нужно устанавливать GPS–трекеры на скот. Один из таких случаев произошел в ночь на 13 ноября. На территории Чингирлауского района с вольного выпаса похитили 22 лошади, принадлежащие одному крестьянскому хозяйству. Утром глава хозяйства с помощью сотового телефона заметил, что согласно сигналу GPS–трекера, закрепленного на жеребце, табун находится на территории, сопредельной Актюбинской области. Он тут же сообщил участковым инспекторам полиции, с которыми они выехали по последним координатам GPS-сигнала. Также в ОВД Чингирлауского района была создана следственно-оперативная группа. - При проведении поисковых мероприятий пропавший табун был обнаружен вблизи поселка Победа Хобдинского района Актюбинской области. Благодаря профессиональным действиям участковых инспекторов были настигнуты и задержаны двое погонщиков табуна. Оба они жители Актюбинской области, при виде сотрудников полиции попытались скрыться. В настоящее время данные лица задержаны и дали признательные показания. Из показаний задержанных установлена причастность к указанному преступлению еще нескольких граждан Актюбинской области. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН, отметив, что на снижение фактов скотокрадств в первую очередь повлияла активная финансовая поддержка местных исполнительных органов, поскольку сейчас практически все участковые инспекторы обеспечены служебным автотранспортом.