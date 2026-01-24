На предприятиях Балхашской производственной площадки корпорации «Казахмыс» продолжается реализация производственных проектов, направленных на развитие мощностей и повышение устойчивости производственных процессов.

В ходе рабочей поездки председатель Правления Руслан Өскенәлі ознакомился с текущим состоянием производственных объектов, результатами выполненных работ и планами по дальнейшему развитию.

В рамках ранее запланированных мероприятий на ряде предприятий уже завершены инфраструктурные работы, направленные на обновление производственных и гидротехнических объектов. В частности, завершен ремонт перегрузочного узла №9 дробильного цехаобогатительной фабрики, а также выполнены работы по подъему дамбы хвостохранилища. В перспективе планируется реализация второго этапа наращивания дамбы.

Параллельно с развитием производственных мощностей отдельное внимание уделяется транспортной и технологической инфраструктуре.Рассматривается строительство нового отапливаемого сооружения на 18 полувагонов. Это позволит сократить простой подвижного состава, обеспечить бесперебойную подачу концентрата и повысить уровень промышленной безопасности.

Кроме того, рассматривается внедрение новой системы подачи угольной пыли на печи Ванюкова. Проект направлен на повышение технологической устойчивости и безопасности переработки сырья.

По итогам поездки Руслан Өскенәлі отметил, что развитие производственной базы, устойчивость предприятий и создание безопасных условий труда остаются ключевыми ориентирами дальнейшего развития Балхашской производственной площадки.