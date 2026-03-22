Больше всего детей от мам до 20 лет родилось в Туркестанской области.

В Казахстане за 2025 год родилось 335 тысяч детей. Из них 51,5% — мальчики и 48,5% — девочки. Об этом сообщили в Бюро нацстатистики. Больше всего детей родилось в Туркестанской (22,22 на 1000 человек) и Мангистауской (21,40) областях, а также в городе Шымкент (21,76).

Чаще всего мамы — это женщины 25–29 лет (27% всех рождений) и 30–34 лет (26,1%). Девушки младше 20 лет родили 10,4 тысяч детей, а женщины старше 50 лет — 148 детей. Больше всего детей от мам до 20 лет родилось в Туркестанской области, а от мам старше 50 лет — в Алматы.

Каждый четвёртый ребёнок (24%) стал первенцем — всего 79,8 тысяч. Четвёртым по счёту ребёнком в семье стало более 53,5 тысяч детей, что составляет 16% всех рождений.