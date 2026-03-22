Казахстанские журналисты записали видеообращение.

Также они просят главу государства о декриминализации статьи о заведомо ложной информации, передает Telegram-канал «За нами уже выехали».

— Мы, журналисты Казахстана, обращаемся к Вам, Касым-Жомарт Кемелевич, как к гаранту Конституции и автору концепции «Закон и Порядок». 20 марта 2026 года нашу коллегу, журналиста с более 20-летним стажем, человека с кристально чистой репутацией Ботагоз Омарову, пригласили «на беседу» в отделение полиции столичного Департамента полиции. Она пришла добровольно. За пару часов ее статус был изменен: сначала – свидетель с правом на защиту, затем – подозреваемая по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Распространение заведомо ложной информации»), - говорится в обращении.

В целом, как отмечается, Ботагоз провела в полиции более восьми часов.

— Уже после часа ночи 21 марта состоялось заседание Следственного суда, по итогам которого ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. С 3 до 5 ночи полиция проводила обыск в ее квартире. Официальной информации, за какой журналистский материал ей вменяют 274-ю статью, у нас нет. Согласно статьи 68 Закона РК «О масс-медиа», журналист, редакция и средство массовой информации освобождаются от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, в ряде случаев, в том числе, если информация является дословным воспроизведением высказываний физических и юридических лиц, или получена из официальных источников, - напомнили журналисты.

Авторы обращения подчеркнули, что Омарова всегда добросовестно выполняет свой профессиональный долг, проверяет факты, изучает документы, и работает в рамках законодательства Республики Казахстан.

— И мы убеждены, что она не нарушала закон. Мы просим Вас взять на личный контроль дело Ботагоз Омаровой, и защитить нас, журналистов, от подобных фактов, так как статью 274 Уголовного кодекса зачастую используют как инструмент давления на журналистов. Мы просим Вас, как Гаранта Конституции, выступить с президентской инициативой о декриминализации данной статьи. Призываем Вас обеспечить всестороннее, объективное и тщательное расследование всех обстоятельств дела, гарантировать строгое соблюдение процессуальных норм и прав, и содействовать в прекращении уголовного преследования журналиста Ботагоз Омаровой. С уважением, журналисты Казахстана и граждане, которым важно право говорить открыто, - сказано в обращении.

Напомним, 18 марта в Алматы был задержан Санжар Бокаев. А вечером того же дня было совершено нападение на генерального директор МИА КазТАГ Асета Матаева, после чего он был задержан. Обоих суд арестовал на два месяца.