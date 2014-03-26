Поручение акима области Нурлана НОГАЕВА по уборке мусора в городе, не дожидаясь весенних субботников, было выполнено, но не везде добросовестно. Несмотря на то, что руководитель в ТОО «ОралТазаСервис» сменился, результаты пока не ощущаются. Мусор был вывезен только с контейнеров, находящихся в центре города. Что касается пригорода, то пейзаж далеко не радует глаз. Корреспонденты портала «Мой Город» проехали по некоторым «достопримечательностям» города и увидели истинную картину работы коммунальной службы. Мусор убран только из контейнеров, что касается прилегающих территорий, то мусор по-прежнему разлетается по дворам. - На сегодняшний день проводится большая работа. Весь мусор за праздничные дни был вывезен из дворов. Но есть небольшие трудности, спецтехника не может проехать на полигон ТБО из-за того, что почва оседает,- сообщил директор ТОО «ОралТазаСервис» Адильбек КАДЫРОВ. К слову, только сегодня, 26 марта, новый директор коммунального предприятия был представлен в акимате. Мусорка по улице Гагарина, 41 Мусорка по улице Гагарина, 41   Мусорка по улице Гагарина, 113 Мусорка по улице Гагарина, 113 Мусорка по улице Ларина, 7 Мусорка по улице Ларина, 7   Юлия МУТЫЛОВА Фото автора