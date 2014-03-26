Санкции Запада в отношении России не отразятся на Казахстане, считает президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Об этом пишет "Капитал".
Фото с сайта kapital.kz
«Санкции пока, как видите, экономики еще не коснулись. Экономических санкций мы не видим, но нас никак это не может задеть, потому что Казахстан не находится в этой проблематике. Это будет между Россией и Западом, если будет», - сказал Назарбаев на пресс-конференции в рамках форума по ядерной безопасности, проходящем в Гааге.
Назарбаев отметил, что до каких-то экономических санкций не дойдет.
«Во всех моих беседах я почувствовал, что риторика сейчас снижается, угрозы типа холодной войны тоже уходят, все понимают, то, что случилось – случилось, теперь надо искать мирный выход из положения. Примерно к этому я всех склонял и убеждал, что конфронтация ничего не дает. Такая страна как Россия – огромная, Европа нуждается в российских ресурсах, огромная торговля, и они десять раз подумают, прежде чем этим заняться», - сказал глава государства.
Между тем Назарбаев сказал, что сам факт единодушия мнений говорит о том, что непозволительно в наше время так нарушать согласованные международные правила и законы.
При этом президент РК отметил, что ухудшение обстановки внутри российской экономики может повлиять и на казахстанскую экономику.
«Я все эти годы проводил разновекторную политику и (находил) разновекторные транспортные выходы. Посмотрите: наша торговля сейчас с Россией $25 млрд в год, с КНР – $28 млрд в год. Вчера с председателем Си Цзиньпином мы встретились, у меня будет визит в мае официальный, и мы ставим задачу поднять до $40 млрд нашу торговлю с Китаем», - пояснил глава государства.
Н.Назарбаев отметил, что с южными соседями Казахстан строит железную дорогу.
«В этом году, я думаю, железная дорога закончится. Свою мы железную дорогу до Туркменистана завершили, Туркменистан завершает до Ирана, Иран выправляет – мы уходим на Персидский залив, порт Бендер-Аббас – это третий выход. Четвертый выход – это через Каспийское море – Баку – Кавказ – Европа», - сказал он.
Отмечено, что диверсификация казахстанских транспортных маршрутов – заранее продуманная защита от непредвиденных событий.
Напомним, в Гааге проходит саммит по ядерной безопасности, в котором участвуют лидеры более 50 стран и 5 международных организаций. Казахстанскую делегацию возглавляет президент РК Нурсултан Назарбаев.
Первый подобный форум прошел в 2010 году в Вашингтоне, второй – в 2012 году в Сеуле.