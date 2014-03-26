Иллюстративное фото с сайта kn.ks.ua Иллюстративное фото с сайта kn.ks.ua Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Горсуд огласил решение по иску Галины КУНИЦКОЙ к ТОО «ВитаДорСтрой». Ее сын работал газоэлектросварщиком в этом товариществе и занимался строительством цеха №4 на территории завода Ферросплавов АО «ТНК Казхром». 13 апреля прошлого года 34-летний А. КУНИЦКИЙ получил задание – подготовить рабочее место для производства электросварочных работ стальных балок на высоте 9,7 метров. При перемещении с одного места на другое, мужчина упал с высоты 9,7 метров на отметку 6 метров. Прибыла скорая медицинская помощь и забрала его в БСМП, где он скончался. По заключению госинспектора труда, степень вины работодателя составляет 100 %, вины погибшего нет. В день гибели работника директор АФ ТОО «ВитаДорСтрой» И. КОВАЛЕНКО издал приказ, по которому обязал главного бухгалтера выделить семье пострадавшего 1 миллион тенге. Получив приказ на руки, мать погибшего неоднократно обращалась в бухгалтерию товарищества, однако деньги так и не получила. Тогда она обратилась в суд. Представитель истицы Юрий ФИЛЬЧУКОВ рассказал, что судья Гульнара ИБРАИМОВА удовлетворила все исковые требования матери погибшего. Теперь компания обязана выплатить женщине 1 миллион тенге. Напомним, что ранее Галина КУНИЦКАЯ взыскала с ТОО «ВитаДорСтрой» 500 тысяч тенге. Это была сумма возмещения морального вреда, полученного ею после смерти сына.